Главный синоптик Петербурга получил медаль от МЧС

Александр Колесов, главный городской синоптик, награжден медалью «85 лет гражданской обороны» от МЧС России за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

О награде Колесову сообщает сайт Гидрометцентра 21 февраля, хотя получил он медаль еще на предыдущей неделе. Полный список заслуг синоптика в приказе министерства звучит следующий образом : «За многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и в связи с 85-летием со дня образования Гражданской обороны».

Александр Михайлович Колесов родился в Ленинграде, окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. Макарова, работает в Гидрометцентре Петербурга с 1991 года.

Главный синоптик всегда охотно комментирует «Фонтанке» все, что связано с переменчивой погодой города на Неве.