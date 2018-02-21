Суд разрешил КИО расторгнуть договор с арендатором «Морского вокзала»

Суд разрешил комитету имущественных отношений Петербурга (КИО) расторгнуть договор аренды с АО «Морской вокзал», сообщило ведомство 21 февраля.

Поводом для разрыва отношений стали долги за аренду одноименного пассажирского морского терминала – 18 млн рублей. Смольный обратился в суд с просьбой взыскать с АО задолженность и на этом основании расторгнуть договор. Суд согласился, что КИО вправе выселить арендатора, но требования удовлетворил не полностью: поскольку арендатор частично рассчитался по долгам, Смольный получит от него только 16,8 млн рублей.

АО «Морской вокзал» получило от города морской терминал в 1998 году на 49 лет. В состав комплекса входят 8-этажное здание площадью 26,8 тыс. кв. м, три причала, пирс и берегоукрепление. По данным СПАРК, владельцами АО «Морской вокзал» являются компании «Факел эстейт», «Балтийские транспортные системы» и «Балтийская линия», но в настоящее время все они являются недействующими. Конечным бенефициаром может оказаться госкорпорация «Ростех». Ее «дочка» Новикомбанк санирует Фондсервисбанк, который ранее выдал АО «Морской вокзал» кредит в $70 млн и, по данным газеты «Деловой Петербург», в 2015 году стал основным владельцем компании.

Ранее Смольный сообщал, что после расторжения договора аренды намерен передать «Морской вокзал» компании «Морской фасад», которая на 100% принадлежит городу и управляет одноименным пассажирским терминалом. После этого планируется утвердить единый план их развития и начать поиск инвесторов, которые могут вложиться в реконструкцию комплекса.