Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх

«Нырнувший» в подземку Петербурга автомобиль SsangYong Actyon вернули на проезжую часть днём 21 февраля.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», около 14:00 сотрудники ГУ МЧС завершили работы на месте происшествия. Машину с опечатанным капотом вытащили из перехода обратно на проезжую часть.

Ранее автомобиль покинул 62-летний шофёр. Его обследуют медики.

По информации ГИББДД, около 11:40 водитель кроссовера подъехал к подземному переходу станции метро «Московская» со стороны улицы Авиационной. Он выждал, пока разойдутся пешеходы, и въехал на тротуар, затем спустился по ступенькам в переход. Немного покатавшись под землёй, автомобилист захотел подняться наверх, но не смог сделать этого самостоятельно.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Вход на станцию метро «Московская» со стороны улицы Авиационной по-прежнему закрыт. Сама станция работает в штатном режиме, для пассажиров доступен вход со стороны улицы Алтайской.