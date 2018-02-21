Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», около 14:00 сотрудники ГУ МЧС завершили работы на месте происшествия. Машину с опечатанным капотом вытащили из перехода обратно на проезжую часть.
Ранее автомобиль покинул 62-летний шофёр. Его обследуют медики.
По информации ГИББДД, около 11:40 водитель кроссовера подъехал к подземному переходу станции метро «Московская» со стороны улицы Авиационной. Он выждал, пока разойдутся пешеходы, и въехал на тротуар, затем спустился по ступенькам в переход. Немного покатавшись под землёй, автомобилист захотел подняться наверх, но не смог сделать этого самостоятельно.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
Вход на станцию метро «Московская» со стороны улицы Авиационной по-прежнему закрыт. Сама станция работает в штатном режиме, для пассажиров доступен вход со стороны улицы Алтайской.