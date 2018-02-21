За рулём кроссовера на «Московской» был пенсионер. Он пропустил пешеходов и съехал в переход

Водитель подождал, пока люди разойдутся, и только потом съехал в переход на «Московской».

Шофёр петербургского кроссовера, скатившегося в переход, выждал, пока тротуар освободится, и только потом продолжил движение в сторону пешеходной зоны.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД 21 февраля, около 11:40 62-летний водитель иномарки подъехал к подземному переходу станции метро «Московская» со стороны улицы Авиационной. Он выждал, пока разойдутся пешеходы, и только потом въехал на тротуар. Затем спустился по ступенькам в переход. Немного покатавшись под землёй, пенсионер захотел подняться наверх, но не смог сделать этого самостоятельно.

Напомним, из-за инцидента вход на станцию метро «Московская» со стороны улицы Авиационной закрыт: SsangYong будут извлекать из подземки при помощи эвакуатора. Сама станция работает в штатном режиме, для пассажиров доступен вход со стороны улицы Алтайской. Адекватность водителя проверяют медики.