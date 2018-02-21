Эксперты: Петербургские отели в 2018 году поднимут цены на 10-15%

Петербургские отели в 2018 году поднимут цены на 10-15%, с таким прогнозом выступила консалтинговая компания NAI Becar.

В прошлом году отельеры уже подняли цены. Средняя стоимость номера показала прирост в среднем по рынку на 8,5% и составила 7 500 рублей, подсчитали в IPG.Estate. При этом, по оценкам экспертов, показатель заполняемости не изменился по сравнению с 2016 годом и составил 69%.

В прошлом году номерной фонд вырос на 700 номеров, их общее число достигло 17,3 тысячи. В 2018 году ожидается ввод еще 800 номеров. Несмотря на увеличение числа гостиниц, их заполняемость не будет снижаться — за счет чемпионата мира по футболу число туристов вырастет, прогнозируют в IPG.Estate. Всего в 2018 году Северную столицу могут посетить 8 млн человек, что на 1 млн больше, чем в 2017 году.

ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Петербурге. Максимальные цены проживания в отелях на этот период регулируются законом. Ранее Ростуризм уличил 26 петербургских отелей в завышении цен в период мундиаля.