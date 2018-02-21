Forbes исключил «Юлмарт» из ТОП-20 самых дорогих компаний Рунета

Петербургский интернет-магазин «Юлмарт» не попал в список 20 самых дорогих компаний Рунета 2018 года, составленный журналом Forbes.

Как говорится в пояснении редакции к рейтингу, который опубликован 21 февраля, в этом году из него выбыл интернет-магазин «Юлмарт». Эксперты связали это с тем, что он приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, а этим событиям предшествовал корпоративный конфликт. «Фонтанка» о нём подробно писала.

На 17 месте в рейтинге, с ценой в 111 млн долларов, есть «Циан групп», в которую входит петербургский сайт о недвижимости EMLS. Основной доход компании приносят платные объявления. Бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы считаются основными владельцами «Циан Групп». Первые три места рейтинга заняли «Яндекс», Mail.Ru Groupe и Avito. Кроме того, впервые в него ворвались сервис онлайн-бронирования Biletix, интернет-магазин «ОнлайнТрейд.Ру» и образовательная платформа SkyEng.