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21.02.2018 13:16

Возле штаба Путина в Петербурге задымило

На Красногвардейскую площадь, 3, в Петербурге в полдень 21 февраля вызвали полицию. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», пятеро активистов «Другой России» раскидали листовки у избирательного штаба Владимира Путина и подожгли дымовую шашку.

Сергей Николаев

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Сторонники Эдуарда Лимонова написали на листовках: «Президентские выборы – фарс». Также в тексте говорится, что исход кампании ясен заранее, кроме того, активисты предложили произвести национализацию собственности олигархов.

Сергей Николаев

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По данным «Фонтанки», имущество штаба не пострадало, однако из-за дымовой шашки, брошенной на крыльцо офиса, в помещении неприятно дышать.

Активисты «Другой России» успели покинуть место проведения акции до приезда полиции.


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