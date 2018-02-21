Возле штаба Путина в Петербурге задымило

На Красногвардейскую площадь, 3, в Петербурге в полдень 21 февраля вызвали полицию. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», пятеро активистов «Другой России» раскидали листовки у избирательного штаба Владимира Путина и подожгли дымовую шашку.

Сторонники Эдуарда Лимонова написали на листовках: «Президентские выборы – фарс». Также в тексте говорится, что исход кампании ясен заранее, кроме того, активисты предложили произвести национализацию собственности олигархов.

По данным «Фонтанки», имущество штаба не пострадало, однако из-за дымовой шашки, брошенной на крыльцо офиса, в помещении неприятно дышать.

Активисты «Другой России» успели покинуть место проведения акции до приезда полиции.