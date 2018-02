Российские хоккеистки проиграли бронзу Олимпиады финкам

Поражением завершился для женской сборной России по хоккею матч за бронзовые медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянки проиграли Финляндии со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

У российской команды забили Сосина (23 минута) и Белякова (47). У финок отличились Ниеминен (3), Тапани (21) и Валимяки (33). Таким образом, отечественные хоккеистки заняли лишь четвертое место, но это все равно лучший результат в истории российского женского хоккея.

