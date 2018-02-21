Трое судей Уставного суда Петербурга прекратят полномочия

Трое судей Уставного суда Петербурга 28 февраля прекратят свои полномочия. За это 21 февраля проголосовали депутаты петербургского парламента.

Речь идёт об Ольге Герасиной , Наталье Гуцан и Игоре Тимофееве. Как пояснил глава комитета по законодательству Денис Четырбок, все они были назначены в феврале 2012 года и срок их полномочий истёк.

Предполагается, что в течение марта депутаты и губернатор будут вносить свои предложения для избрания новых судей Уставного суда. На данный момент в Уставном суде остались двое действующих судей Антонина Шевченко и Марина Матвеева.

Отметим, что Уставный суд рассмотрел в прошлом году всего два дела. При этом судьи получают зарплату порядка 100 тысяч рублей и имеют соответствующие судейскому статусу льготы.