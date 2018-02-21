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21.02.2018 12:53

Въехавший в подземный переход внедорожник заблокировал один вход на «Московскую», а на Типанова собрал пробку

Заехавший в подземный переход кроссовер заблокировал выход со станции метро «Московская» со стороны улицы Типанова.

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки 21 февраля, вход в вестибюль «Московской-1» закрыт с 12:25. Сама станция работает в штатном режиме, для пассажиров доступен вход со стороны улицы Алтайской.

Михаил Огнев

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По данным сервиса «Яндекс.Расписание», на улице Типанова собирается пробка.

Напомним, около полудня в подземный переход станции метро «Московская» въехал кроссовер SsangYong Actyon. Информации о пострадавших не поступало. Адекватность водителя проверяют медики


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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