Въехавший в подземный переход внедорожник заблокировал один вход на «Московскую», а на Типанова собрал пробку

Заехавший в подземный переход кроссовер заблокировал выход со станции метро «Московская» со стороны улицы Типанова.

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки 21 февраля, вход в вестибюль «Московской-1» закрыт с 12:25. Сама станция работает в штатном режиме, для пассажиров доступен вход со стороны улицы Алтайской.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», на улице Типанова собирается пробка.

Напомним, около полудня в подземный переход станции метро «Московская» въехал кроссовер SsangYong Actyon. Информации о пострадавших не поступало. Адекватность водителя проверяют медики.