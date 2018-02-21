Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира разгромила Норвегию. Игра завершилась со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) в пользу россиян.

Шайбы у России забросили Михаил Григоренко (8), Никита Гусев (13), Вячеслав Войнов (19), Сергей Калинин (28), Никита Нестеров (33) и Иван Телегин (53). Автором единственного гола у норвежцев стал Александер Бонсаксен, отличившийся на 27 минуте встречи.

Таким образом, в полуфинале Россия сыграет с Чехией. Матч пройдет 23 февраля, начало в 10:40. Отметим, что Россия вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира впервые за 12 лет.

Напомним, по ходу матча Россия — Норвегия при счете 0:0 у вратаря норвежцев Ларса Хаугена из глаза выпала линза. После этого в одной из пауз хоккеист вынул и вторую линзу и выбросил ее на лед. Буквально через несколько минут в его ворота залетели три шайбы.