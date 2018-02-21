ЕГЭ переведут в электронный формат

Единый государственный экзамен будет переходить на электронный формат, заявил замминистра образования и науки и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на международной конференции «Образ будущего и компетенции 2030» 21 февраля. Для этого, по словам чиновника, будут использоваться облачные технологии и блокчейн.

«Развитие технологий проведения ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их ненужными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода шпаргалки», – цитирует чиновника агентство «Москва».

Также в ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы Интернета. Например, экзаменующимся предложат провести виртуальный эксперимент или моделирование определенной ситуации. Для оценки творческих заданий, по мнению замминистра, также будут использоваться компьютерные технологии.