Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот

Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос. Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.

Девелопер проекта – УК «Новоселье» - запустил чат-бота и теперь он помогает пользователем, пришедшим на сайт с мобильных устройств, получить информацию о проекте.

ЧАТ-БОТ на главной странице сайта застройщика www.n-gk.ru доступен как для пользователей мобильных устройств, так и пользователям десктопных компьютеров.

Теперь посетители сайта могут получить информацию о проекте, стоимости квартир, оставить заявку в наиболее популярном мессенджере Telegram абсолютно в любое время, вне зависимости от того, работает офис продаж или отдыхает.

На этой неделе застройщик также планирует представить голосовой интеллектуальный поиск по сайту www.n-gk.ru, который будет работать практически как ИИ Алиса от Яндекс.

УК «Новоселье» занимается возведением крупномасштабного проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены три очереди строительства. Общая жилая площадь всех проектов, с учетом проектируемых составит 500 тыс. «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами, строит дороги и проезды. На территории Новоселья построены и работают два детских садика и строится школа на 525 мест. В настоящее время застройщик завершает возведение квартала "Дельта" – четвертой очереди строительства. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK.

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

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