Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот

Еще
15:12 21.02.2018
Новость часа
13:36
За рулём кроссовера на «Московской» был пенсионер. Он пропустил пешеходов и съехал в переход
Пришлите свою новость!
15:02
Тень от телебашни Петербурга появилась в небе
14:58
На месте снесенной фабрики «Ладога» построят жилье
14:51
Импорт шоколада в Россию вырос в 1,5 раза
14:47
Глава МОК поговорил с Левитиным по поводу российского триколора на закрытии Олимпиады
14:40
К ночи в Петербурге ждут -22...-24
14:37
Глава МИД Украины рассказал о массовом бегстве жителей из страны
14:28
Российские власти займутся организацией движения на "дороге смерти" к "Брусничному"
14:24
Переход на «Московской» открыли после покатушек пенсионера на кроссовере
14:22
Депутаты продлили действие материнского капитала в Петербурге
14:16
Главный синоптик Петербурга получил медаль от МЧС
14:11
Манчини: Мы два месяца не проводили официальные матчи, и это стало большой проблемой
14:07
Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх
14:00
Российские лыжники Спицов и Большунов выиграли серебро в командном спринте на Олимпиаде
13:55
Петербургские депутаты хотят запретить звуковую рекламу микрозаймов
13:50
Суд разрешил КИО расторгнуть договор с арендатором «Морского вокзала»
13:36
За рулём кроссовера на «Московской» был пенсионер. Он пропустил пешеходов и съехал в переход
13:34
На Малоохтинском дама, едучи по встречке, получила удар сзади
13:26
Эксперты: Петербургские отели в 2018 году поднимут цены на 10-15%
13:21
Forbes исключил «Юлмарт» из ТОП-20 самых дорогих компаний Рунета
13:16
Возле штаба Путина в Петербурге задымило
13:07
Российские хоккеистки проиграли бронзу Олимпиады финкам
13:00
Трое судей Уставного суда Петербурга прекратят полномочия
12:56
В загородном доме в Ленобласти нашли килограммы наркотиков и нарколабораторию
12:53
Въехавший в подземный переход внедорожник заблокировал один вход на «Московскую», а на Типанова собрал пробку
12:47
Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал Олимпиады
12:40
ЕГЭ переведут в электронный формат
12:31
Медики обследуют водителя внедорожника, скатившегося в переход «Московской»
12:20
В Республике кошек отметят «День защитников котечества»
12:16
Внедорожник въехал в подземный переход на «Московской»
12:12
Суд подтвердил правоту УФАС в споре со Смольным о полномочиях ГЦРР
12:07
Спикер ЗакСа Петербурга решил уйти в отпуск ради работы на кампанию Путина
11:56
В деревне Бор выгорел дом с пенсионерами из Купчино
11:49
Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче с Россией и пропустил 3 шайбы
11:45
Депутаты Петербурга хотят ввести единый день приёма граждан и пропускать льготников без очереди
11:41
В НАТО перестали считать Россию угрозой
11:36
Сборная Чехии по хоккею стала первым полуфиналистом Олимпиады, сборная США вылетела
11:35
Украденный с петербургского рейса смартфон грузчик подарил девушке в День всех влюбленных
11:32
Банк России: Инфляция ещё замедляется
11:22
Три дороги к ЖК «Юнтолово» откроют для автомобилистов
11:20
Застройщики предлагают пересмотреть правила строительства соцобъектов
11:06
Ветер донес до Приморского района запах со свалки
11:01
Депутаты Петербурга хотят учредить День профсоюзного работника
10:59
Пропавшие 45 млн при проектировании новой сцены МДТ стали уголовным делом
10:57
Следственный комитет и ФСБ проверяют сделки КИО по продаже недвижимости на Невском проспекте
10:47
Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов
10:47
Комитет по экономической политике Смольного возглавит бывший топ-менеджер «Аэрофлота»
10:28
Морозное утро подарило петербуржцам гало
10:17
СМИ: Совладельцы Промсвязьбанка после начала санации сняли со счетов в другом банке 4,5 млрд
10:10
Замкомбат из-под Воронежа поймал своего дезертира под Всеволожском
09:59
Петербуржца, «разжигавшего» в Сети, отправили на биржу труда
09:40
Известный в Петербурге девелопер найден мертвым
09:26
Самолет «Саратовских авиалиний» не смог приземлиться в Пулково из-за тумана
09:24
В Англии нашли боксерские перчатки времен Римской империи
09:18
После падения сосульки на прокурорского ребенка в Петербурге возбуждено дело
09:05
У России — бронза в ски-кроссе
08:51
После массовых убийств во Флориде и Лас-Вегасе Трамп хочет запретить «скользящие приклады»
08:40
Горящий автомобиль «поджёг» Московское шоссе
08:33
Загитова перекрыла рекорд Медведевой в короткой программе на Играх
08:26
«Пушкинскую» вернули пассажирам
08:21
Россиянка Медведева установила новый рекорд в фигурном катании на Играх
08:11
"Пушкинская" закрыта на проверку
08:09
Минкульт предлагает навсегда блокировать пиратские сайты без решения суда
01:48
Эрмитаж объединил стекло и кружево
01:31
Десятикратный лауреат «Грэмми» наполнит Филармонию звуками кубинского джаза
01:14
Как по-новому использовать старинные газгольдеры, расскажут в Публичке
00:47
Ту-95МС слетали к Японии
00:40
В детском саду Агалатово руку ребенка затянуло в карусель
00:31
Петербург окутан морозным туманом
00:17
В Ленобласти выросло число безработных
20/02
Белый дом США: Обама был слишком слаб, чтобы надавить на Россию
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
21.02.2018 12:19

Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот

Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
УК «Новоселье»

Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос. Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных  ИТ-технологий. 

Девелопер проекта – УК «Новоселье» -  запустил чат-бота и теперь он помогает пользователем, пришедшим на сайт с мобильных устройств,  получить информацию о проекте.

ЧАТ-БОТ на главной странице сайта застройщика www.n-gk.ru доступен как для пользователей мобильных устройств, так и пользователям десктопных компьютеров.

Теперь посетители сайта могут получить информацию о проекте, стоимости квартир, оставить заявку в наиболее популярном мессенджере Telegram абсолютно в любое время, вне зависимости от того, работает офис продаж или отдыхает.

На этой неделе застройщик также планирует представить голосовой интеллектуальный поиск по сайту www.n-gk.ru, который будет работать практически как ИИ Алиса от Яндекс.

УК «Новоселье» занимается возведением крупномасштабного проекта КОТ «Новоселье: Городские кварталы» с 2012 года. В рамках проекта уже сданы и заселены три очереди строительства. Общая жилая площадь всех проектов, с учетом проектируемых составит 500 тыс. «квадратов». Помимо жилья застройщик обустраивает кварталы необходимыми спортивными и социальными объектами, строит дороги и проезды. На территории Новоселья построены и работают два детских садика и строится школа на 525 мест. В настоящее время застройщик завершает возведение квартала "Дельта" – четвертой очереди строительства. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK. 

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19

Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот

Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20

Компания Л1: запуск новой ипотечной программы

Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30

Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На месте снесенной фабрики «Ладога» построят жилье
Суд разрешил КИО расторгнуть договор с арендатором «Морского вокзала»
Застройщики предлагают пересмотреть правила строительства соцобъектов
На Московском проспекте надстроили советское здание
Мнение: Нововведения на рынке ипотеки резко увеличат спрос на жилье
В Ленобласти за год обновят 340 км федеральных трасс
Росфинмониторинг заинтересовался сделками россиян с недвижимостью
Минфин одобрил все заявки от банков, желающих поучаствовать в программе ипотеки под 6%
У метро «Парнас» одобрен ещё один жилой проект
Обнародован проект жилого дома на месте завода Оуфа
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
Поймай застройщика, если сможешь
Новостройка VS вторичка: где жить
Славянку и Ленсоветовский хотят приумножить
Три паспорта для новодела на Садовой
Славу КПСС испортил квартирный вопрос
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Смольный придумал таблетку для долевки
В новый год с новыми долгостроями
Сквер, который построил ЗакС
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Заехавший в подземный переход на «Московской» кроссовер вытащили наверх

Читатель "Фонтанки" Дмитрий

Морозное утро подарило петербуржцам гало

кадр из видео/instagram.com/arina_dudareva

Петербург окутан морозным туманом

Новости компаний
УК «Новоселье»
21.02.2018 12:19
Получить информацию о КОТ “Новоселье: городские кварталы” поможет чат-бот
Потенциальные покупатели жилья в крупномасштабном проекте, реализующемся в пос.Новоселье, могут узнать всю интересующуюся информацию, не выходя из дома, при помощи современных ИТ-технологий.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
ГК «КВС»
20.02.2018 10:30
Военная ипотека: новое предложение от компании «КВС»
Банк «РОССИЯ» аккредитовал по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА» все корпуса 2 пуска 3-ей очереди ЖК «Новое Сертолово»
Setl City
19.02.2018 20:00
Setl City завершает отделку корпусов 2-й очереди ЖК «Невские паруса»
Setl City выполняет финальную отделку корпусов 1.1-1.3 второй очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга
Автор фото: Максим Дынников/АО «ГК «Эталон»
16.02.2018 18:18
Первый бетон залит в фундамент ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
16 февраля 2018 года на строительной площадке жилого комплекса «Дом на Блюхера» прошла традиционная церемония заливки первого бетона
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2018 11:28
В «Софии» строится новый многоуровневый паркинг
В жилом комплексе «София» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга приступили к строительству крытого многоуровневого паркинга на 160 мест
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50
ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
УК «Новоселье»
12.02.2018 13:51
В квартале “Дельта” приступили к витражному остеклению балконов
Строительство четвертой очереди строительства ведется с существенным опережением графика.
ГК «ЦДС»
12.02.2018 11:40
Еще один банк аккредитовал ЦДС «Приневский»
АО «Сургутнефтегазбанк» аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Приневский» (4 корпус). Ипотечный кредит для приобретения квартиры может быть предоставлен без первоначального взноса
ГК «Эталон»
08.02.2018 17:33
Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.