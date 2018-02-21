Медики обследуют водителя внедорожника, скатившегося в переход «Московской»
Врачи проверяют состояние водителя иномарки, которая скатилась в подземный переход на станции метро «Московская» в Петербурге днём 21 февраля.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГИБДД, по предварительной информации, шофёр сам принял решение заехать в подземный переход и самостоятельно пытался оттуда выбраться. Ранений при спуске он не получил, медики проверяют его вменяемость.
Видео: читатель "Фонтанки" Эрик
Очевидцы сообщают, что к месту происшествия подъехали два эвакуатора, скорая, сотрудники МЧС.
Напомним, около полудня в подземный переход станции метро «Московская» со стороны улицы Авиационной въехал кроссовер SsangYong Actyon. Информации о пострадавших пока не поступало.
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Справка:
Автомобиль SsangYong Actyon длиной 4.41 м и шириной 1.83 м весит более 1600 кг. Его высота 1.675 м. Стоимость в зависимости от комплектации - 1,2 - 1,6 млн руб.