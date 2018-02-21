Медики обследуют водителя внедорожника, скатившегося в переход «Московской»

Врачи проверяют состояние водителя иномарки, которая скатилась в подземный переход на станции метро «Московская» в Петербурге днём 21 февраля.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГИБДД, по предварительной информации, шофёр сам принял решение заехать в подземный переход и самостоятельно пытался оттуда выбраться. Ранений при спуске он не получил, медики проверяют его вменяемость.

Видео: читатель "Фонтанки" Эрик

Очевидцы сообщают, что к месту происшествия подъехали два эвакуатора, скорая, сотрудники МЧС.

Напомним, около полудня в подземный переход станции метро «Московская» со стороны улицы Авиационной въехал кроссовер SsangYong Actyon. Информации о пострадавших пока не поступало.

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