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21.02.2018 12:49

«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»

«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»
ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» начала работать с новым партнером по программе «Военная ипотека» – банком «ЗЕНИТ», который предлагает специальные условия для военнослужащих при оформлении кредита.

Первым аккредитованным объектом банка среди всех жилых комплексов компании стал «Калейдоскоп», строительство которого ведется в Калининском районе Санкт-Петербурга. Теперь для клиентов «Группы ЛСР», желающих приобрести квартиру в данном жилом комплексе, доступна сумма кредитования – до 6 млн рублей. Так, по программе «Военная ипотека» сумма кредита составит от 300 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, «Военная ипотека +» – от 300 тыс. рублей до 3 млн рублей. Также покупателям доступна программа «Семейная ипотека» (сумма кредита от 600 тыс. рублей до 4,5 млн рублей) и «Семейная ипотека+» (сумма кредита от 600 тыс. рублей до 6 млн рублей), позволяющая приобрести квартиру супругам-военнослужащим, являющимися участниками НИС.

Размер процентной ставки по программам составляет  9,9% годовых, срок кредитования – до достижения военнослужащим 45 лет. Первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья.

Подробнее об условия ипотечного кредитования объекта по программе "Военная Ипотека" можно ознакомиться на сайте банка.

«Калейдоскоп» объединяет 6 домов, общая площадь которых 117,9 тыс. кв. м. Комплекс строится в Калининском районе Санкт-Петербурга, который пользуется спросом у покупателей, так как здесь много зелени и отлично развита инфраструктура. Также немаловажное преимущество – близость к центру города и хорошо развитая транспортная сеть. Если же хочется отдохнуть от суеты большого города, к услугам жителей – несколько парков. Для шопинга и развлечений – известный всему городу торгово-развлекательный комплекс «Европолис» у метро «Лесная».

Здесь, в Калининском районе, «Группа ЛСР» сформировала комфортный микрорайон. Компания уже построила комплексы «Калина-парк 2» и CINEMA. Все комплексы находятся недалеко друг от друга, и обеспечены всей необходимой инфраструктурой, в том числе и социальной. Детские сады, школы, помещения для магазинов, паркинги, благоустроенные дворовые территории – все это для «Группы ЛСР» обязательные опции.

ПАО Банк ЗЕНИТ, лицензия Банка России №3255 от 16.12.2014

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Калейдоскоп» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство разрешение на стр-во №78-004-0180-2016 от 21.06.2016, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

Жилой комплекс CINEMA – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/cinema/documents/

ЖК «Калина-парк 2» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство №78-04012321-2013 от 30.04.2015, №78-04012420-2013 от 12,12.2013, №78--04012520-2013 от 12.12.2013, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru

 


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«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»

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