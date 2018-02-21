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21.02.2018 12:12

Суд подтвердил правоту УФАС в споре со Смольным о полномочиях ГЦРР

Петербургское УФАС выиграло в кассационной инстанции спор с комитетом имущественных отношений Смольного по поводу полномочий ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР). Об этом сообщает управление 21 февраля. 

Ранее антимонопольный орган признал, что Смольный нарушил законодательство, доверив ГУПу полномочия государственного органа, в частности на заключение договоров о размещении рекламы. КИО попытался оспорить это решение. Но суды первой, апелляционной, а теперь и кассационной инстанций признали законными предписание ведомства.

Впрочем, Смольный уже выполнил указания антимонопольщиков.  ГЦРР лишился части своих полномочий и был преобразован из ГУП в государственное казенное учреждение (ГКУ), а также переименован в «Городской центр рекламы и праздничного оформления».  

 


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