Внедорожник въехал в подземный переход на «Московской»

По словам очевидцев, кроссовер SsangYong Actyon прокатился по лестнице со стороны Авиационной улицы и оказался в переходе.

К месту происшествия, которое произошло полчаса назад, вызвали сотрудников МЧС, которые вызволяют иномарку из подземного плена. По данным спасателей, никто не пострадал. Выход на Авиационную закрыт. Сама станция работает.

Напомним, похожее ДТП произошло в Москве днем 25 декабря 2017 года. На Славянском бульваре автобус выехал на пешеходную зону, не смог остановиться и съехал вниз по ступенькам в пешеходный переход. Погибли четверо, более 10 человек пострадали. Водитель был взят под стражу.