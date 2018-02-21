Спикер ЗакСа Петербурга решил уйти в отпуск ради работы на кампанию Путина

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров написал заявление об отпуске. Об этом он заявил журналистам 21 февраля на брифинге в Мариинском дворце, сообщает корреспондент "Фонтанки".

По словам Макарова, отпуск он взял для того, чтобы принимать участие в избирательной кампании Владимира Путина, однако посещать заседания ЗакСа все равно намерен.

«Я вошёл в штаб Владимира Путина. Однако и до этого «Единая Россия» принимала активное участие в выборной кампании», – отметил Макаров.

Напомним, ранее стало известно о том, что вице-губернатор Северной столицы Константин Серов написал заявление на отпуск. Как было объявлено в понедельник, 19 февраля, Макаров и Серов будут занимать должности заместителей сопредседателя штаба, ректора Горного Владимира Литвиненко.