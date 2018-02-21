В Республике кошек отметят «День защитников котечества»

В знаменитой Республике кошек 23 февраля состоится очередная выставка-пристройство котов и кошек. Как обычно, новых хозяев будут ждать несколько десятков усатых-полосатых.

Как рассказали в Республике, в выставке-пристройстве «Проводы зимы» буду участвовать представители кошачьих все оттенков.

Помимо основной цели – найти дом обездоленным животным, организаторы решили заодно отметить сразу несколько событий.

«На данном мероприятии мы хотим отметить сразу три события: проводить зиму и встретить весну (зима уже порядком всем надоела, хочется тепла, уюта и солнышка – вас встретят наши тёплые, уютные и очень солнечные котики); отпраздновать «День защитников котечества» (поздравлять будем не только мужчин – защитников Отечества, но и всех защитников и защитниц котечества, всех, кто неравнодушен к усатым-хвостатым пушистикам, всегда придёт на помощь и никогда не обидит); и устроить самую громкую, теплую и пушистую кототерапию (ведь мы точно знаем, что чем громче и радостнее мурлыкают коты, чем они довольнее, тем быстрее приходит весна)», – рассказали в Республике кошек.

Гостей будут ждать 23 февраля с 15:00 до 22:00 по адресу: улица Якубовича, дом 10. Вход свободный.

Тем, кто придет с намерением взять питомца домой, необходимо иметь при себе переноску и свой паспорт.