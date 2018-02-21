Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче с Россией и пропустил 3 шайбы

Инцидент, повлиявший на ход дальнейшей игры, произошел в матче четвертьфинала хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане Россия — Норвегия.

Как сообщает 21 февраля "Чемпионат.com", в начале первого периода у норвежского голкипера Ларса Хаугена из глаза выпала линза. После этого в одной из пауз хоккеист вынул и вторую линзу и выбросил ее на лед.

Буквально через несколько минут он пропустил первый гол, автором которого стал российский нападающий Михаил Григоренко. Следом Никита Гусев и Вячеслав Войнов по очереди забросили в ворота Норвегии еще две шайбы.

Несмотря на это, норвежцы решились на смену вратаря только в начале второго периода. Счет пока 3:1 в пользу России.