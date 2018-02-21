Как наши фигуристки на Олимпиаде дважды побили мировые рекорды за 20 минут

Фигуристки сборной России Евгения Медведева и Алина Загитова в олимпийском турнире одиночниц 21 февраля друг за другом установили мировые рекорды в короткой программе.

Сначала выступила Медведева. Судьи поставили ей 81,61 балла, что стало новым мировым рекордом. Отметим, что предыдущее достижение также принадлежало ей — 81,06 – и установлено оно было также в Пхёнчхане в командных соревнованиях.

После Медведевой стартовала 15-летняя Алина Загитова, сенсационно обыгравшая именитую соперницу на прошедшем в январе чемпионате Европы. Прокат Загитовой судьи оценили еще выше – 82,92 балла.



Произвольная программа, по итогам которой и будут определены призеры, состоится в пятницу, 23 февраля.