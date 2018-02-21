Как наши фигуристки на Олимпиаде дважды побили мировые рекорды за 20 минут
Сначала выступила Медведева. Судьи поставили ей 81,61 балла, что стало новым мировым рекордом. Отметим, что предыдущее достижение также принадлежало ей — 81,06 – и установлено оно было также в Пхёнчхане в командных соревнованиях.
После Медведевой стартовала 15-летняя Алина Загитова, сенсационно обыгравшая именитую соперницу на прошедшем в январе чемпионате Европы. Прокат Загитовой судьи оценили еще выше – 82,92 балла.
Произвольная программа, по итогам которой и будут определены призеры, состоится в пятницу, 23 февраля.
Справка:
Евгения Медведева — серебряный призер Олимпийских Игр 2018 в командных соревнованиях. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов.
Алина Загитова — серебряный призёр Олимпийских Игр 2018 в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года. Победительница Финала Гран-при 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров (2017 год). Чемпионка России 2018 года.