Депутаты Петербурга хотят ввести единый день приёма граждан и пропускать льготников без очереди

Депутаты петербургского ЗакСа в первом чтении утвердили законопроект, согласно которому третий понедельник мая станет единым днём приёма граждан. Кроме того, документ предоставляет льготникам возможность попасть к чиновникам без очереди. За эту инициативу 21 февраля проголосовали 37 депутатов, передает корреспондент "Фонтанки".

Автор законопроекта глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко пояснил, что документом устанавливается право на личный прием в первоочередном порядке для героев Советского Союза, героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидов I и II групп инвалидности, членов многодетных семей, беременных женщин, граждан, обратившихся на личный прием с ребенком в возрасте до трех лет включительно, лиц, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

Эти предложения касаются не только вводимого единого дня приёма граждан, но и других приемных дней.

Законопроект раскритиковали оппозиционные депутаты. Яблочник Михаил Амосов заявил, что очереди к чиновникам выстраиваются в тех случаях, когда они редко коммуницируют с гражданами: «В нашей стране и городе создаётся бюрократическое государство. На 3,5 млн взрослых жителей в Петербурге только 50 выбранных депутатов и один выбранный губернатор. Чиновники не избираются, им перед жителями не отчитываться. Зато теперь согласно законопроекту к ним нужно со справками приходить», – заявил он.

Критически отозвался о предложениях Тетердинко и депутат Максим Резник. Он заявил, что законопроект носит формальный характер, и назвал день приёма граждан «единым днём любви к власти».

В ответ единоросс заявил, что на одного городского чиновника приходится несколько тысяч заявителей: «Мы либо должны расширять штат чиновников, либо урегулировать поток заявителей. А беременные женщины и женщины с детьми не должны и полчаса в очередях находиться».