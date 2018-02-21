В НАТО перестали считать Россию угрозой

Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy.

Но, если повторится ситуация, подобная крымской и украинской, то со стороны блока последует ответ, отметил генсек. Столтенберг также пояснил, что в ответ на «агрессивные действия России» НАТО уже осуществил крупнейшее усиление коллективной обороны со времен «холодной войны», пишет 21 февраля «Лента.ру».

Напомним, 19 февраля Йенс Столтенберг заявил, что Москва провоцирует новую ядерную гонку, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, модернизация ядерного вооружения в РФ может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.

В начале февраля США опубликовали обновленную ядерную доктрину, в которой указано, что Россия угрожает первой нанести ядерный удар по противнику.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.