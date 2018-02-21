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21.02.2018 11:36

Сборная Чехии по хоккею стала первым полуфиналистом Олимпиады, сборная США вылетела

Определился первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Им стала сборная Чехии, обыгравшая со счетом 3:2 США.

Основное время и овертайм завершились вничью 2:2. Голы у чехов забили Ян Коларж (9 минута) и Томаш Кундратек (28), у американцев – Райан Донэто (6) и Джим Слэйтер (36). Победитель определялся в серии буллитов, сильнее в которых оказалась команда Чехии. Победный бросок нанес Петр Коукал.

В полуфинале Чехия встретится с победителем пары Россия — Норвегия. Россияне побеждают после первого периода со счетом 3:0.


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