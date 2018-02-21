Украденный с петербургского рейса смартфон грузчик подарил девушке в День всех влюбленных

Жительницу Калининграда поздравили с Днем всех влюбленных ворованным гаджетом. Телефон пропал из багажного отсека прилетевшего из Петербурга рейса.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО 21 февраля, на днях в правоохранительные органы с заявлением обратился пассажир рейса Петербург – Калининград. Предприниматель рассказал, что при получении груза в аэропорту Храброво он недосчитался двух мобильных телефонов известного бренда, а также гарнитуры к ним. Заявленный коммерсантом убыток превысил 30 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники транспортной полиции установили, что один гаджет в сети — и смогли определить его местонахождение.

«Выяснилось, что похищенное мобильное устройство находится у молодой девушки, которой подарил его молодой человек. «Подарок» был сделан в честь 14 февраля – Дня всех влюбленных», – рассказали в пресс-службе.

Возлюбленным девушки оказался грузчик-комплектовщик Храброво. По версии следствия, разгружая багаж пассажиров, он и присмотрел себе гаджеты. 28-летний калининградец дал признательные показания.