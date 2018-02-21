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21.02.2018 11:32

Банк России: Инфляция ещё замедляется

Инфляция в России все устойчивее закрепляется на низких уровнях. Об этом сообщается в материалах Банка России, обнародованных 21 февраля.

«Процесс закрепления инфляции на низких уровнях становится все более устойчивым. Месячная инфляция с исключением сезонности, по оценке Банка России, замедлилась с 0,2 до 0,1%», — заявили в ЦБ РФ.

"Годовая инфляция в  январе снизилась до 2,2% (в декабре 2017 года – 2,5%). Замедление темпов прироста цен в январе наблюдалось по  всем основным группам товаров и  услуг"/, – добавили финансисты.

Регулятор отметил, что снижение темпов прироста цен произошло благодаря удешевлению продовольствия и замедлению роста цен на услуги.

Напомним. что в 2017 году мегарегулятору финансового рынка страны удалось добиться абсолютного рекорда минимума годовой инфляции в стране – 3,7%.


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Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
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20.02.2018 13:20
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Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
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