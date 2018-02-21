Банк России: Инфляция ещё замедляется

Инфляция в России все устойчивее закрепляется на низких уровнях. Об этом сообщается в материалах Банка России, обнародованных 21 февраля.

«Процесс закрепления инфляции на низких уровнях становится все более устойчивым. Месячная инфляция с исключением сезонности, по оценке Банка России, замедлилась с 0,2 до 0,1%», — заявили в ЦБ РФ.

"Годовая инфляция в январе снизилась до 2,2% (в декабре 2017 года – 2,5%). Замедление темпов прироста цен в январе наблюдалось по всем основным группам товаров и услуг"/, – добавили финансисты.

Регулятор отметил, что снижение темпов прироста цен произошло благодаря удешевлению продовольствия и замедлению роста цен на услуги.

Напомним. что в 2017 году мегарегулятору финансового рынка страны удалось добиться абсолютного рекорда минимума годовой инфляции в стране – 3,7%.