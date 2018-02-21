Спорт для не таких, как все

У вас в семье растёт ребёнок не такой, как все, – особый. Но как все обычные дети он хочет заниматься самыми обычными детскими делами, например, заняться спортом. Но где принимают в секции таких ребят, как правило, родители не знают. Поэтому фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» решил облегчить эту задачу и составил список секций адаптивных видов спорта.

Спорт помогает детям укреплять мышцы, повышает иммунитет, развивает скорость реакции и выносливость. Но как заниматься спортом, если ваш ребенок в детстве или при рождении получил инвалидность? Какой вид спорта выбрать? Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» подготовил информацию о доступных в Санкт-Петербурге детских адаптивных видах спорта.

В Санкт-Петербурге каждый год открываются новые спортивные секции для детей с различными физическими возможностями. Работают они, как правило, при детско-юношеских спортивных школах и районных реабилитационных центрах. Самое сложное – выбрать тот вид спорта, который не только понравится вашему ребёнку, но и будет служить для него средством реабилитации и, главное, не навредит здоровью.

Детям с ДЦП подходит плавание, конный спорт, бег, велоспорт, бочча (игра с мячом на точность, напоминающая боулинг). А вот силовые виды спорта могут негативно сказаться на их здоровье, привести к ассиметричному развитию тела и искривлению позвоночника. Полезны также занятия на координацию движений и выносливость.

Дети же с ПОДА могут посещать секции по фехтованию, стрельбе из лука, тяжелой и легкой атлетике, плаванию, большому и настольному теннису, следж-хоккею, регби на колясках. Слабовидящим и тотально слепым доступны бег, вольная борьба, лыжные гонки, плавание, настольный теннис, футбол.

Кроме того, всем детям с инвалидностью желательно посещать дыхательные, суставные тренировки, делать гимнастические упражнения, развивающие подвижность тела и координацию движений. Также полезны занятия в бассейне – они стимулируют чувствительность и обеспечивают массаж всего тела.

Самое важное, правильно подобрать оптимальный уровень нагрузки. Каждый случай индивидуален, поэтому перед началом любых тренировок необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и тренером.

«ТОЧКА ОПОРЫ» постарался собрать и систематизировать информацию о доступных в Санкт-Петербурге детских секциях, с которой можно ознакомиться на сайте БФ . В фонде надеются, что эта информация поможет родителям и детям в выборе «своего» вида спорта.