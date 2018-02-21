Ветер донес до Приморского района запах со свалки

Жители севера Петербурга пожаловались на неприятный «навозный» запах. Он ощущается уже третьи сутки, сообщает 21 февраля читатель «Фонтанки».

Комитет по природопользованию и Роспотребнадзор уже установили причину явления, рассказали в ГУ МЧС по городу.

«По предварительным данным, в связи с незначительным перемещением воздушных масс происходило скопление запаха от полигона твердых бытовых отходов», - отметили в ведомстве.

Сильнее всего запах беспокоил жителей улицы Савушкина, улицы Планерной, проспекта Авиаконструкторов в Приморскому районе и улицы Михаила Дудина в Выборгском районе. Впрочем, ощущали неприятные «ароматы» жители и других западных районов города — Васильевского острова, Юго-Запада.

Но жителям не стоит беспокоиться: концентрация вредных веществ в окружающем воздухе не превышает допустимых норм, подчеркнули в МЧС.