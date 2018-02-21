Депутаты Петербурга хотят учредить День профсоюзного работника

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на пленарном заседании 21 февраля утвердили в первом чтении законопроект о введении новой памятной даты – Дня профсоюзного работника. Отмечать его хотят 19 ноября.

Как объяснил автор законопроекта Денис Четырбок, именно в этот день появилось первое в России профсоюзное движение и образовано Центральное бюро петербургских профессиональных рабочих союзов.

«Значимость этого праздника трудно переоценить: в профсоюзных организациях Петербурга состоит свыше полумиллиона человек, и все они должны чувствовать со стороны властей внимание и поддержку», – заявил единоросс.

В процессе обсуждения депутат «Партии Роста» Сергей Трохманенко напомнил, что раньше в этот день, 19 ноября, чтили ракетные войска. Его поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров:

«19 ноября – это День ракетных войск и день Сталинградской битвы. Он широко отмечался по всей стране. Вы тоже там думайте», – заявил председатель парламента.

Несмотря на это, проект был поддержан большинством.