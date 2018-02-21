Пропавшие 45 млн при проектировании новой сцены МДТ стали уголовным делом

В Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело с упоминанием компании «Театрально-декорационные мастерские» – давнего участника скандалов о стройках стадиона на Крестовском и Большого драматического театра. Новый эпизод связан с предполагаемыми хищениями при проектировании новой сцены МДТ – Театра Европы.

Как следует из распространенной 21 февраля ФСБ информации, дело возбуждено по особо крупному мошенничеству (статья 159 УК), размер хищений оценивается в 45 млн рублей.

О следственных мероприятиях «Фонтанка» уже писала в августе 2017 года, когда силовики пришли в Северо-Западную дирекцию Минкульта. Проводились осмотр помещений и выемка документов. Уже тогда было известно, что возбуждено дело, связанное с контрактом, заключенным Минкультом в 2013 году с «Театрально-декорационными мастерскими» (ТДМ) на 250 млн рублей. По его условиям, подрядчик должен был спроектировать новую сцену Академического малого драмтеатра (Театр Европы) на Звенигородской улице, 7. Проект не реализован, контракт расторгнут. Дирекция Минкульта подала на ТДМ в суд иск о взыскании как раз 45 млн рублей неотработанного аванса. Заявление было оставлено без рассмотрения, требуемая сумма включена в общую конкурсную массу. ТДМ проходит процедуру банкротства.

ТДМ создавали Владимир Халиф, Владимир Струев, Александр Шимберг, к ней имел отношение нынешний директор Александринского театра Григорий Попов. В 2016 году было возбуждено уголовное дело о хищении 50 млн рублей при поставке видеотабло на футбольную арену, обвиняемым привлечен также бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.

В феврале 2018 года возбуждено еще одно дело с участием ТДМ – по хищениям на реконструкции БДТ имени Товстоногова.