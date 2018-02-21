Следственный комитет и ФСБ проверяют сделки КИО по продаже недвижимости на Невском проспекте

Следственный комитет и ФСБ проверяют сделки комитета имущественных отношений по продаже недвижимости на Невском проспекте. Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, поводом для расследования стали подозрительные справки, которые ранее обнаружили специалисты Фонда имущества. По мнению КИО, выкупаемому помещению был умышленно нанесен урон, чтобы занизить его стоимость в ходе проведения оценки. По версии следствия, речь идет о попытке получения денежных средств сотрудниками ГК «Имущество».

16 февраля сотрудники следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу и оперативные сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области нанесли визит Фонду имущества и другим организациям, подведомственным комитету.

Сделки, которые заинтересовали правоохранительные органы, были совершены КИО с аффилированными между собой организациями: ООО «Технология», ООО «Люкс-С» и ООО «Люкс-Сервис». В ряде бумаг фигурировало помещение в доме бывшей немецкой лютеранской церкви на Невском проспекте, 22-24. Его выкупили с правом преимущества. Сотрудники Фонда дали пояснения по обстоятельствам.

Сейчас Смольный пытается возместить ущерб. «Фондом имущества за 2016-2017 годы взыскано и перечислено в бюджет недоимок с компаний, аффилированных с ООО «Технология», ООО «Люкс-С» и ООО «Люкс-Сервис» на сумму 83,4 млн руб. Включая 9,73 млн рублей пеней и штрафов», – пояснили в ведомстве.