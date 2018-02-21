Комитет по экономической политике Смольного возглавит бывший топ-менеджер «Аэрофлота»

ЖК «БауХаус» построили за год

Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)