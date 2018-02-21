Комитет по экономической политике Смольного возглавит бывший топ-менеджер «Аэрофлота»
Председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга станет Иван Филиппов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Георгий Полтавченко.
Об этом в твиттере 21 февраля сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.
Ранее Иван Филиппов занимал должность заместителя директора департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».
Последний год комитет жил без руководителя. Елена Ульянова покинула кресло председателя в феврале 2017 года после двух работы. Бывшая чиновница вернулась в бизнес.