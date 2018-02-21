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21.02.2018 10:47

Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов

Государственная дума РФ 21 февраля приняла в третьем чтении законопроект, который позволит Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов Федерации «и иных лиц». За документ проголосовали 333 депутата, двое воздержались. 

Документ вступит в силу через полгода после подписания президентом. О каких «иных лицах» идет речь в законопроекте, не уточняется. Перечень охраняемых лиц будет утверждать глава государства.

Законопроект был внесен в Думу президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года и был принят без изменений.

Сейчас глав регионов охраняет Федеральная служба охраны. По новому закону охрана будет обеспечиваться на договорной основе.

 

Источник: "Медуза"


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