Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов

Государственная дума РФ 21 февраля приняла в третьем чтении законопроект, который позволит Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц субъектов Федерации «и иных лиц». За документ проголосовали 333 депутата, двое воздержались.

Документ вступит в силу через полгода после подписания президентом. О каких «иных лицах» идет речь в законопроекте, не уточняется. Перечень охраняемых лиц будет утверждать глава государства.

Законопроект был внесен в Думу президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года и был принят без изменений.

Сейчас глав регионов охраняет Федеральная служба охраны. По новому закону охрана будет обеспечиваться на договорной основе.