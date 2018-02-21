Екатерина Андреева: Верните меня обратно, срочно!

Почему возможная «отставка» 56-летней ведущей программы «Время» всколыхнула общественность.

Телеведущая Екатерина Андреева покидает эфир программы "Время" на европейской "орбите". В пресс-службе Первого канала расплывчато объясняют, что это временно. Но в СМИ и соцсетях очень активно обсуждают «отставку» бессменной ведущей, которая последние 20 лет ведет главную информационную программу страны и не меняется внешне.

«Фонтанка» вгляделась в инстаграм Андреевой, чтобы разобраться, почему вокруг такой шум.

«Верните меня обратно срочно!» – кричит Екатерина Андреева в своем инстаграме. До новостей об «отставке» – еще больше двух месяцев.

Екатерина Андреева вела программу «Время» с 1997 года. В студии она — подтянутый и строгий пропагандист, а в "Инстаграме" — звезда психоделических приключений.

Пока информагентства разбираются, что означает замена Андреевой в эфире программы «Время» на Кирилла Клейменова, 56-летняя телеведущая продолжает развлекать 290 тысяч подписчиков в своем инстаграме.

Фото: скриншот страницы/instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Ее видеоблог, кстати, неоднократно становится инфоповодом.

В октябре 2016 года Андреева выложила там видео с гигантскими деревянными фаллосами, которые наблюдала в неограниченных количествах в Бутане. «Это реально какая-то страна фаллосов, они здесь на каждом шагу!» – восклицает хозяйка блога за кадром.

А здесь Екатерина демонстрирует подписчикам баклажан с грудями:

А в ноябре того же года Андреева скандализировала интернет-общественность, зарывшись в кучу опавших листьев под песню «ДДТ» «Осень». Снаружи торчит только голова.

Голова Екатерины Андреевой — главная героиня видеоролика, снятого ею к юбилею Владимира Высоцкого:

В сентябре 2017 года на пиджаке, в котором Андреева вела эфир, пользователи соцсетей разглядели тайное послание — надпись «Too Late», что в переводе с английского значит «слишком поздно».

Но главной информационной бомбой стала даже не странная нашивка, а реакция телеведущей на новости о ней. Андреева тут же опубликовала свое фото в футболке с изображением кота с бокалом некой жидкости. Подпись, которой она снабдила фото, потом цитировали многие. «Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале?🍷🍷🍷Он пьёт красное? Креплёное?Сухое? Уже TOO LATE об этом думать… Будем писать письмо в фирму ...,чтоб они новые вышивки на жакете сделали- Ещё не вечер...,Все ОК...,Я люблю тебя жизнь...,Я люблю тебя Россия,дорогая моя Русь...,Не вешать нос,гардемарины...,1 канал-forever...А мы всем советуем пить воду,а не красненькое,как кот.ШОБЫ не мерещилось.Ну и для здоровья полезнее». (Орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)

Самые веселые видео получаются у телеведущей из отпуска и из кабинета косметолога.

Вот так дива информационного эфира выглядит в золотой маске. В ней она умудряется не только дышать, но и комментировать ощущения:«Кусочки золота уже впитались, теперь моя кожа, как золотой запас».

А здесь уже не египетские фараоны, а рыцари Тевтонского ордена наследили:

Тему инквизиции в косметологии продолжает еще одна адовая маска из ткани. В этом ролике Екатерина по понятным причинам молчит:

Екатерина Андреева любит выкладывать ролики и фото с забавными людьми, предметами и предметами-людьми.

С огромной кошачьей головой из папье-маше:

С певцом Олегом Газмановым и кусачим осьминогом:

С культуристкой Наташей:

С борцами сумо. Картонными.

С искусственной женщиной, на которой тренируются операторы в студии перед тем, как решить, что наденет в кадр Екатерина Андреева:

Справедливости ради отметим, что «отжигает» Екатерина Андреева не только в "Инстаграме". В 2017 году в программе Киры Прошутинской Андреева рассказала, что в 13 лет пробежала стометровку за 9,6 секунды. «Мне никто не верит», – посетовала она. Действительно, поверить сложно — до сих пор мировой рекорд среди женщин в беге на 100 метров составляет 10,49 секунды, а успеть за 9,58 смог только Усейн Болт в 2009 году.

В пресс-службе Первого канала на волне хайпа вокруг «увольнения» любимицы масс поспешили сообщить, что Екатерина Андреева покинула европейскую «орбиту» временно. Всему виной новая переоснащенная студия, напичканная аппаратурой, которую ведущим еще предстоит освоить. Кирилл Клейменов с ней на «ты», потому что сам же и курировал ее появление. Вернуть Андрееву обещают, как только она «освоит новые возможности студии».

Глядя, как теледива осваивает все грани реальности, рискнем предположить, что много времени ей не потребуется.