Морозное утро подарило петербуржцам гало

Жители Петербурга заметили редкий оптический феномен на небе – солнце в «радужном круге». Читатель «Фонтанки» сфотографировал гало утром 21 февраля и прислал снимок в редакцию.

Нечастый петербургский гость — солнце — появился сегодня в обрамлении светящегося кольца. Судя по всему, появлению оптического явления горожане обязаны антициклону, который установился в Северной столице, принеся с собой мороз. Днем в Петербурге будет -12, ночью -18 (в пригородах — до минус 21).

В последний раз в городе на Неве гало было замечено в августе 2017 года.