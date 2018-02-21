СМИ: Совладельцы Промсвязьбанка после начала санации сняли со счетов в другом банке 4,5 млрд

Совладельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы вскоре после начала процедуры санации сняли 4,5 миллиарда рублей со своих счетов в банке «Возрождение».

Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант» 21 февраля.

Собеседник газеты утверждает, что средства были выведены в ночь на 28 или 29 декабря 2017 года — через две недели после ввода временной администрации в Промсвязьбанке. Другой источник «Коммерсанта» заявил, что снятые средства перед этим, вероятно, были переправлены из Промсвязьбанка в «Возрождение».

«Знакомый с ситуацией в банках собеседник «Ъ» указывает, что в общей сложности могли быть сняты средства на сумму, эквивалентную примерно 4,5 млрд руб. При этом получены они были в долларах и евро, добавляет другой источник «Ъ», указывая, что деньги вывозили в «тележках» из банка «Возрождение»», – пишет газета.

Сумма 4,5 миллиарда рублей превышает средний годовой остаток средств в кассе «Возрождения» — согласно отчетности, в декабре 2017 года этот остаток резко вырос. По словам источников газеты, Центробанк не мог не заметить такого наращивания средств в кассе, но оснований для остановки операции не было, так как к «Возрождению» претензий нет.

Представитель Алексея Ананьева заявил «Коммерсанту», что информация о снятии денег — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла».

15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, где обнаружили нарушения в отчетности и факты уничтожения кредитных досье.

Через неделю после начала санации Дмитрий и Алексей Ананьевы покинул Россию. Они заявили, что Центробанк поставил перед Промсвязьбанком невыполнимые условия по созданию резервов.

Алексей Ананьев, по информации РБК, в январе 2018 года вернулся в Россию, чтобы заняться продажей банка «Возрождение», где братья контролируют почти 53% акций.