Петербуржца, «разжигавшего» в Сети, отправили на биржу труда

Суд избавил от безделья петербуржца, осужденного за «разжигание» в соцсетях. Мужчину оставили на свободе, но заставили встать на биржу труда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 21 февраля, Выборгский районный суд рассмотрел дело местного жителя Ивана Торбина. Его обвинили в том, что в июне 2015 года он опубликовал на стене сообщества «Русский марш. Русская революция» «ВКонтакте» изображение с призывами против выходцев из Средней Азии, исповедующих ислам. Суд признал петербуржца виновным в «разжигании» и наказал двумя годами условно.

Служители Фемиды, вероятно, сочли, что интернет-пользователь совершил преступление от безделья: после вступления приговора суда в законную силу Торбин должен встать на биржу труда и не посещать массовые мероприятия в течение испытательного срока.