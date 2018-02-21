Известный в Петербурге девелопер найден мертвым

Крупного бизнесмена нашли мёртвым в машине на Васильевском острое в Петербурге в ночь на 21 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», около двух ночи на Нахимова, 5, в собственном «Ленд Крузере» найден мёртвым Лев Пукшанский. Следов насильственной смерти на его теле стражи порядка не обнаружили.

42-летний житель Северной столицы являлся гражданином Израиля, он был президентом строительной компании «Терра-Нова». С 2006 года возглавлял комитет по девелопменту Гильдии управляющих и девелоперов.

«Терра-Нова» с 2007 года реализует масштабный проект по созданию намывных территорий в западной части Васильевского острова.

В июне 2017 года у девелопера возник конфликт со Смольным. Власти заявили, что компания якобы не исполняет должным образом обязанности стратегического инвестора, что намытые территории оказались на метр ниже проектных значений, а график комплексного освоения не соблюдается.

Позже Госстройнадзор отметил, что все дома, которые построены на намывных территориях Васильевского острова, введены в эксплуатацию с соблюдением действующего законодательства. По словам источника «Фонтанки» в Смольном, целью категоричного заявления властей было не прекращение работ и не закрытие проекта, а давление на девелопера с целью «заставить» его взять на себя возведение на намыве инфраструктуры, инженерной и социальной.