Самолет «Саратовских авиалиний» не смог приземлиться в Пулково из-за тумана

Самолет Як-42Д с регистрационным номером RA-42326, выполнявший рейс «Саратовских авиалиний» 6W501 из Саратова, два часа не мог совершить посадку в Петербурге и ушел на запасной аэродром. Согласно расписанию, он должен был прибыть в 7:25 по местному времени. Однако, по данным трекера Flightradar24, борт выполнял полет в зоне ожидания и приземлился только в эти минуты – но в московском Домодедово.

Причиной может быть плохая видимость. Согласно авиационной метеосводке, во время планируемого прибытия в Пулково наблюдалась горизонтальная видимость 300 метров, вертикальная видимость 30 метров. В воздухе висел охлажденный туман. Видимость на полосе по огням была 1200 метров с ухудшающимся трендом.

Судя по он-лайн табло, прилет воздушного судна ожидается в 11.40. При этом другие рейсы совершали посадку в Петербурге штатно и по расписанию.

Напомним, что Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Погибли все 65 пассажиров, а также шестеро членов экипажа. По официальной версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилоты не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего приборы обледенели и передавали некорректную информацию.