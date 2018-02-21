В Англии нашли боксерские перчатки времен Римской империи

В графстве Нортумберленд на севере Англии выставили на всеобщее обозрение боксерские перчатки времен Римской империи, найденные во время раскопок возле оборонительного укрепления Вала Адриана.

По мнению экспертов, участвующих в раскопках в Виндоланде – известном римском форте в Британии, – археологическая находка представляет собой "единственный выживший экземпляр со времен Римской империи".

Как сообщает BBC, речь идет о кожаных накладках для кистей. Кожаные полоски плотно прилегали к костяшкам пальцев, защищая от увечий. По-видимому, подобные "перчатки" использовались в кулачных боях.

"Мне уже доводилось наблюдать изображения боксерских перчаток на бронзовых статуях, на картинах или на скульптурах, но увидеть их вживую – это что-то невероятное", – заявил профессор Эндрю Бирли, директор центра раскопок Vindolanda Trust.

"Все наши находки сближают нас немного с людьми, жившими почти 2 000 лет назад. Но просто волосы встают дыбом при одной мысли, что ты нашел что-то столь же удивительное", – добавляет он.

Древние кожаные накладки обнаружили еще прошлым летом вместе с письменными табличками, мечами, обувью.

Более крупная по размеру перчатка сделана из цельного куска кожи и набита натуральным материалом, который мог применяться для амортизации ударов.

Меньшая по размеру перчатка, которая была найдена в "почти идеальном состоянии", сделана из жесткой кожи.

Ученые полагают, что перчатки применяли в тренировочных боях, поскольку в них отсутствуют металлические вставки, используемые в древних боксерских поединках.