После падения сосульки на прокурорского ребенка в Петербурге возбуждено дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после попадания сосульки в сына одной из руководящих работниц прокуратуры. Известно, что она конфликтует с управляющей компанией, которая организовала уборку снега.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК Северной столицы, днем 20 февраля 2018 года во время производства работ по очистке крыши дома 4, корпус 2, по улице Адмирала Коновалова на школьника упали фрагменты снега и наледи.

Накануне в редакцию «Фонтанки» пришло анонимное электронное письмо с критикой в адрес управляющей компании «Приморский город», обещанием появления информации об инциденте на сайте прокуратуры Петербурга и уточнением, что ребенок госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы на Авангардной улице с диагнозом «ушиб мозга». Это очень тяжелая травма.

По данным нашего издания, автор письма преувеличил степень опасности. У мальчика ушиб теменной области и области шеи. Перед больницей он в сопровождении родителей проследовал в поликлинику. С ним все в порядке. Ему десять лет, учится в четвертом классе, мама записала его в секцию бокса.

Дело возбуждено по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».