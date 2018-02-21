У России — бронза в ски-кроссе

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане 21 февраля. Это 12-я по счету награда спортсменов из РФ на Играх.

Как сообщает «Спорт-экспресс», Ридзик упал на старте гонки, столкнувшись с канадцем Кевином Друри, но смог подняться и продолжить соревнования. Его медаль стала первой наградой России в истории в этом виде программы.

Первое место в соревнованиях занял Брэди Леман из Канады. Серебро получил Марк Бишофбергер из Швейцарии, передает Sports.ru.

Ранее сообщалось, что в фигурном катании за сегодняшнее утро россиянки установили два мировых рекорда: Евгения Медведева и Алина Загитова откатали короткую программу, получив 81,61 и 82,92 балла соответственно.