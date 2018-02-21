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21.02.2018 08:51

После массовых убийств во Флориде и Лас-Вегасе Трамп хочет запретить «скользящие приклады»

После очередной стрельбы в общественном месте с массовыми жертвами президент США Дональд Трамп распорядился подготовить законопроекты о запрете «скользящих прикладов», с помощью которых можно переделать полуавтоматическую винтовку в автомат. Указание главы государства получил  Минюст страны. 

Трамп прокомментировал свои действия в Твиттере, пообещав ужесточение  проверок тех, кто хочет купить себе оружие.

«Нельзя просто делать вид, что мы что-то делаем. Надо реально что-то менять», — цитирует американского лидера 21 февраля «Медуза». 

Напомним, сейчас в США проходят акции, участники которых требуют усилить контроль за продажей оружия. Акции начали после ЧП в школе во Флориде, где юноша застрелил 17 человек. «Скользящий приклад» в октябре 2017-го устроил житель Лас-Вегаса: он переделал винтовку под автомат и убил 58 человек на кантри-фестивале. Это стало самым массовым убийством в истории страны. 

 


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