После массовых убийств во Флориде и Лас-Вегасе Трамп хочет запретить «скользящие приклады»

После очередной стрельбы в общественном месте с массовыми жертвами президент США Дональд Трамп распорядился подготовить законопроекты о запрете «скользящих прикладов», с помощью которых можно переделать полуавтоматическую винтовку в автомат. Указание главы государства получил Минюст страны.

Трамп прокомментировал свои действия в Твиттере, пообещав ужесточение проверок тех, кто хочет купить себе оружие.

«Нельзя просто делать вид, что мы что-то делаем. Надо реально что-то менять», — цитирует американского лидера 21 февраля «Медуза».

Напомним, сейчас в США проходят акции, участники которых требуют усилить контроль за продажей оружия. Акции начали после ЧП в школе во Флориде, где юноша застрелил 17 человек. «Скользящий приклад» в октябре 2017-го устроил житель Лас-Вегаса: он переделал винтовку под автомат и убил 58 человек на кантри-фестивале. Это стало самым массовым убийством в истории страны.