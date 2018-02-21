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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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21.02.2018 08:21

Россиянка Медведева установила новый рекорд в фигурном катании на Играх

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на соревнованиях в женском одиночном катании в Пхенчхане.

В короткой программе россиянка получила за прокат 81,61 балла, улучшив собственное достижение, которое она ранее продемонстрировала в рамках командного турнира зимней Олимпиады-2018.

Соревнования в женском одиночном катании 21 февраля еще продолжаются. В частности, ожидаются выступления россиянок Алины Загитовой и Марии Сотсковой.

В составе сборной олимпийских атлетов из России Евгения Медведева уже выиграла серебряную медаль в командном турнире по фигурному катанию зимней Олимпиады.

 

Источник: "Медуза"


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