Минкульт предлагает навсегда блокировать пиратские сайты без решения суда

Минкультуры разработало поправки, позволяющие навсегда блокировать сайты без решения суда за нарушение авторских и смежных прав.

Законопроект, на который обратил внимание РБК 21 февраля, размещен на портале regulation.gov.ru.

Поправки обязывают владельцев всех сайтов размещать на них контактные данные. Если подобная информация отсутствует или если владелец интернет-ресурса на запросы правообладателя не реагирует, тот сможет потребовать блокировки сайта напрямую от хостинг-провайдера. Если провайдер в течение суток не ответит на запрос, то его можно будет направить в Роскомнадзор, который должен будет предпринять еще одну попытку связаться с владельцем сайта или хостинг-провайдером. Если это сделать не получится, сайт смогут в течение суток заблокировать полностью и навсегда.

В данный момент для блокировки ресурсов с пиратским контентом правообладатель подает заявление в суд, который должен в течение дня выдать соответствующее определение в рамках обеспечительных мер. Затем в течение двух недель правообладатель должен подать иск об удалении контента. Для начала судебного производства нужно выявить владельца сайта, а навсегда заблокировать сайт можно лишь после повторного нарушения авторских прав и второго иска.

Эксперты называют предложения Минкульта актуальными, отметив, что необходимость введения мер по блокировке в случае отсутствия правильных контактных данных владельцев появилась давно: сейчас норма о размещении контактных данных — это просто декларация. В случае угрозы блокировки у сайтов появляется мотив начать наконец соблюдать норму. Скорость рассмотрения дела бывает крайне важна — особенно критично это в прокатный премьерный период кинофильмов.

Предыдущий вариант представленных Минкультуры поправок о блокировке пиратских сайтов, представленный осенью 2017 года, получил негативные отзывы. Тогда ведомство предлагало обязать поисковики удалять из выдачи ссылки на пиратские ресурсы и их рекламу по жалобе правообладателей. Владельцам сайтов также отводилось 10 дней на удаление пиратских материалов, а блокировать ресурс предлагалось лишь по решению суда. Новая версия намного жестче, так как теперь она не предоставляет возможности судебного урегулирования вопроса между интернет-ресурсом и правообладателем. В случае принятия для блокировки понадобится лишь заявление правообладателя в Роскомнадзор, говорят юристы.