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21.02.2018 00:47

Ту-95МС слетали к Японии

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации РФ провели успешное воздушное патрулирование, их полёт длился более 15 часов.

Полёты проходили над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. Во время полёта самолёты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С ВКС. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии, пишет "Красная звезда" 21 февраля.

Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана. Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.


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20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
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20.02.2018 13:35
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