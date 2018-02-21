Ту-95МС слетали к Японии

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации РФ провели успешное воздушное патрулирование, их полёт длился более 15 часов.

Полёты проходили над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. Во время полёта самолёты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С ВКС. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии, пишет "Красная звезда" 21 февраля.

Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана. Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.