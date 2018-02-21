Петербург окутан морозным туманом
Горожане наблюдают город в непривычной для зимы обстановке вечером 20 февраля. Над Невой и ЗСД образовался плотный туман.
Фотографии туманного Петербурга горожане выставили в соцсети. По их словам, ухудшилась видимость на ЗСД, не видно ничего дальше пяти метров на набережной Фонтанки и Лермонтовском проспектах. Заволокло и Васильевский остров. Как отмечают синоптики, подобная картина этой зимой встречается не впервые – фотографии туманной Невы были опубликованы на сайте Гидрометцентра в конце января.
Туман на ЗСД:
Туман на ЗСД. Нулевая видимость, ползли на аварийке 10км в час. #спб #зсд #туман #дороги #осторожно
Публикация от Ольга (@olgapinki)
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