Петербург окутан морозным туманом

Горожане наблюдают город в непривычной для зимы обстановке вечером 20 февраля. Над Невой и ЗСД образовался плотный туман.

Фотографии туманного Петербурга горожане выставили в соцсети. По их словам, ухудшилась видимость на ЗСД, не видно ничего дальше пяти метров на набережной Фонтанки и Лермонтовском проспектах. Заволокло и Васильевский остров. Как отмечают синоптики, подобная картина этой зимой встречается не впервые – фотографии туманной Невы были опубликованы на сайте Гидрометцентра в конце января.

Публикация от Борис Захаров (@robson0601) Фев 20, 2018 в 12:19 PST

Туман на ЗСД:

НИЖЕ КОД: