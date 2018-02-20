Директора ФБК арестовали на 10 суток

За организацию несанкционированного митинга директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова арестовали на 10 суток. Ранее его задержали в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает оппозиционер Алексей Навальный в своём Twitter, Рубанов арестован по решению Симоновского районного суда Москвы 20 февраля. 10 суток в изоляторе он проведёт из-за репоста записи самого Навального, который призывал последователей прийти на забастовку избирателей 26 января. Рубанова задержали в ночь на вторник в московском аэропорту. Заседание длилось несколько часов, судья отклонил все ходатайства защиты, а самого адвоката утром перед заседанием не пускали к подзащитному в ОВД.