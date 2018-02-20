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20.02.2018 23:20

Госдолг Украины превысил отметку в два триллиона гривен

Государственный гарантированный долг Украины составляет уже 2 триллиона 100 млрд гривен. Об этом сообщила во время публичного отчета 20 февраля председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает УНН.

"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", – сказала она. Эта сумма эквивалентна 77 млрд долларов США.

По состоянию на 1 февраля 2018 международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%.


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