России предрекли господство на рынке нефти и газа

Россия будет крупнейшим мировым экспортером первичных энергоресурсов до 2040 года. Об этом говорится в прогнозе развития мировой энергетики, опубликованном компанией ВР.

Согласно приведенной оценке, к 2040 году доля годового экспорта США (крупнейший потребитель газа и второй по величине потребитель нефти) будет относительно небольшой в сравнении с объемами мировой торговли. По подсчетам BP, к этому моменту экспорт нефти и газа из Америки составит 360 миллионов тонн — это менее половины от ожидаемого объема экспорта этих углеводородов из России в 2040 году (780 миллионов тонн).

Согласно прогнозу BP, к 2040 году Европа увеличит импорт газа, и регион может стать еще более зависим от энергоресурсов, поставляемых из России, — доля импорта российского газа увеличится с трети от общего объема в 2016 году до почти половины в 2040-м.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в начале февраля предупредил, что Россия в 2019 году может увеличить свою долю на газовом рынке Европы до 40 процентов, однако странам ЕС нужно готовиться к грядущему дефициту и росту цен на топливо.